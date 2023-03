Bonaccini a La7 | “Meloni capace? Lo ridirei perché ci ha battuto alle elezioni Ma ora sta dimostrando di essere incapace di governare”

(Di giovedì 9 marzo 2023) “che Giorgiaè statadi convincere la maggioranza degli italiani e di batterci. Fa fede quello quando si va al voto. Il problema è che in questo momento non stadidiil paese. Sono due cose molto diverse. Dovremo uscire da questo teatrino della politica. Finché staremo in questo teatrino in cui ci insulteremo dalla mattina alla sera e consideriamo nemico un avversario politico, andrà sempre meno gente a votare”. Sono le parole del presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano, che, ospite della trasmissione L’aria che tira (La7), si rende protagonista di un botta e risposta col ...

... su. Ma il campo in cui si vedrà la capacità della nuova leader, dice il governatore emiliano - ... Io darò il mio contributo' girache mette in fila i turni di voto da qui alle Europee : ...Però Stefanocriticato durante le primarie per non aver usato parole abbastanza dure su ... su: "Questo governo è totalmente inadeguato a gestire gli arrivi e le politiche per i migranti.Michele Santoro nel corso di Dimartedì, il programma di Giovanni Floris su, premette che è ... Infatti mentre Stefanoaveva il sostegno degli iscritti, Schlein è stata eletta grazia al ...

Strage di Cutro, Stefano Bonaccini: "Sono arrivate questa notte le salme di musulmani per inumarli nel cimitero di Borgo Panigale" La7

“E ora tutti uniti per il Pd” avevano giurato gli sconfitti alle primarie una decina di giorni fa. E invece comincia già la contraerea interna. Bersaglio: la nuova segretaria democratica Elly Schlein.Domenica a Roma la ratifica delle’elezione della segretaria. Il tesseramento va a gonfie vele. Ma Bonaccini mette in guardia: «Non schiacciamoci sul M5S» ...