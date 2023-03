Bombola gas in fiamme vola da un balcone ad Acerra

(Di giovedì 9 marzo 2023)del gas inda unad. Poco dopo esplode e coinvolge in maniera non grave due agenti di poliziadel gas inda un. È accaduto martedì pomeriggio. Gli agenti del Commissariato disono intervenuti in via Tasso per la segnalazione di unadi gas insulla pubblica via. I poliziotti hanno raggiunto e circoscritto immediatamente l’area interessata e, dopo aver allertato personale dei Vigili del Fuoco, hanno rapidamente fatto allontanare i numerosi passanti. Hanno provveduto inoltre ad allertare i proprietari di alcune auto in sosta che hanno provveduto a speostarle. Poco dopo laè ...

Martedì pomeriggio gli agenti del commissariato di Acerra sono intervenuti in via tasso per la segnalazione di unadiin fiamme per strada. I poliziotti hanno raggiunto e circoscritto immediatamente l'area interessata e, dopo aver allertato i vigili del fuoco , hanno rapidamente fatto allontanare i ...Acerra . Acerra, lanciain fiamme contro auto: 2 agenti feriti nell'esplosione. Gli agenti del Commissariato di Acerra erano intervenuti in via Tasso per la segnalazione di unadiin fiamme sulla pubblica via. I poliziotti hanno raggiunto e circoscritto immediatamente l'area interessata e, dopo aver allertato personale dei Vigili del Fuoco, hanno rapidamente ...Gli agenti del commissariato di Acerra sono intervenuti martedì pomeriggio in via Tasso per la segnalazione di unadiin fiamme sulla pubblica via. I poliziotti hanno raggiunto e circoscritto immediatamente l'area interessata e, dopo aver allertato personale dei vigili del fuoco, hanno rapidamente ...

Attimi di terrore ad Acerra dove un ragazzo ha gettato una bombola del gas in fiamme dal balcone di casa sua. Fortunatamente nessun civile si trovava per strada al momento dell'esplosione ma due agent ...Martedì pomeriggio gli agenti del commissariato di Acerra sono intervenuti in via tasso per la segnalazione di una bombola di gas in fiamme per strada. I poliziotti hanno raggiunto ...