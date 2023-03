Bombardamenti russi nella notte | Zelensky | «Colpite 10 regioni ucraine Ci sono anche morti e feriti»

(Di giovedì 9 marzo 2023) 10sarebbero statedaidi oggi, 9 marzo: lo ha reso noto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr. «È stata unadifficile. Un massiccio attacco missilistico in tutto il Paese. Ledi Kiev, Kirovohrad, Dnipro, Odessa, Kharkiv, Zaporizhzhia, Leopoli, Ivano-Frankivsk, Zhytomyr, Vinnytsia. Attacchi a infrastrutture critiche ed edifici residenziali. Purtroppo ci. Le mie condoglianze alle famiglie», ha scritto nel suo messaggio. Per poi aggiungere: «Tutti i servizi funzionano. Il sistema energetico è in fase di ripristino.state imposte restrizioni in ...

09 mar 10:10 Raid russo nella notte, il bilancio delle vittime sale a 9 Tre persone sono morte a Kherson, nell'Ucraina meridionale, in seguito aidella notte scorsa: lo ha reso noto la presidenza ucraina. In questo modo il bilancio delle vittime dei raidsale a nove: i tre di Kherson si aggiungono alle cinque persone ...Guerra,nella notte in Ucraina con morti e feriti, è allarme in tutto il Paese L'Ucraina ha intercettato 34 missili e quattro droni lanciati dainell'ambito dell' attacco al Paese ...10 regioni ucraine sarebbero state colpite dainella notte di oggi, 9 marzo: lo ha reso noto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky . "È stata una notte difficile. Un massiccio attacco missilistico in tutto il ...

Ucraina: bombardamenti russi nella notte, colpite le infrastrutture Agenzia ANSA

Ancora una notte di bombardamenti russi su diverse città ucraine. Le esplosioni sono state segnalate nelle città di Dnipro e Kirovohrad. Come riportato dai media locali sono stati attivati tutti gli ...Colpite duramente Kharkiv e Odessa, forte esplosione a Kiev. Zelensky esclude un confronto con Putin: 'Non mantiene la parola' ...