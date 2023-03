Bologna | Thiago Motta sul caso Arnautovic | “Nulla di personale | tra noi non ci sono problemi”

(Di giovedì 9 marzo 2023), tecnico del, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A 2022/2023 contro la Lazio. Il tema principale è stato il mancato ingresso in campo di Markocontro il Torino, interpretato come un segnale di attrito tra i due: “Non cia livello umano. La mia è stata una scelta esclusivamente professionale. Fin da quandoarrivato ho messo in chiaro che 11 giocatori partono titolari, alcuni subentrano e tutti gli altri devono continuare ad allenarsi per trovare spazio. Marko era fuori da 40 giorni e il suo momento arriverà. Ribadisco però che ciò che è successo non èdi“. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bologna_sport : Le parole di #Thiago Motta in vista di #BfcLazio - sportface2016 : #Bologna, #ThiagoMotta sul caso #Arnautovic: “Nulla di personale, tra noi non ci sono problemi” - susydigennaro : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Thiago Motta: 'Nessun problema con Arnautovic, lo stiamo aspettando' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Thiago Motta: 'Nessun problema con Arnautovic, lo stiamo aspettando' - laziopress : Bologna, Thiago Motta in conferenza: “Nella Lazio giocatori di valore, noi proveremo a prenderci il nostro obiettiv… -

Motta, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista del prossimo match contro la LazioMotta, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista del ...IldiMotta è lanciato nella lotta alla qualificazione alla Conference League, salvo penalizzazioni della Juventus, e occupa l'ottava posizione con trentacinque punti in coabitazione ...Il premio sarà consegnato all'allenatore delnel pre - partita di- Lazio Il premio Coach Of The Month di febbraio 2023 è stato assegnato all'allenatore delMotta . La ...

LIVE TMW - Bologna, Thiago Motta: "Non ci sono problemi personali con Arna, Orso ha un fastidio" TUTTO mercato WEB

L'intervista al "Principe" Diego Milito, che ha lanciato il Bologna dell'ex compagno Thiago Motta in Europa e l'Inter ai quarti di Champions ...Thiago Motta fa chiarezza. Nella piazza bolognese, in seguito al ko con il Torino e al mancato ingresso in campo di Marko Arnautovic, si e' sparso ...