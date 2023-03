Bologna, ruba mille euro in gratta e vinci e poi va a riscuotere i premi: arrestato (Di giovedì 9 marzo 2023) Nel quartiere Bolognina tra agosto e novembre 2022 aveva portato a termine quattro rapine, colpendo in tre tabaccherie (una di questa rapinata due volte) e una farmacia, raggiungendo una somma di denaro del valore complessivo di 2.500 euro. Aveva inoltre portato via circa mille euro in gratta e vinci: sono stati proprio questi ad incastrarlo. Il responsabile dei furti è un 20enne italiano, come riporta il Resto del Carlino che ricostruisce quanto accaduto. Il giovane aveva un complice, anche lui ventenne, con cui conviveva e che risulta già indagato per riciclaggio: insieme i due andavano a riscuotere le vincite dei gratta e vinci rubati. I carabinieri della Compagnia Bologna centro hanno quindi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Nel quartiere Bolognina tra agosto e novembre 2022 aveva portato a termine quattro rapine, colpendo in tre tabaccherie (una di questa rapinata due volte) e una farmacia, raggiungendo una somma di denaro del valore complessivo di 2.500. Aveva inoltre portato via circain: sono stati proprio questi ad incastrarlo. Il responsabile dei furti è un 20enne italiano, come riporta il Resto del Carlino che ricostruisce quanto accaduto. Il giovane aveva un complice, anche lui ventenne, con cui conviveva e che risulta già indagato per riciclaggio: insieme i due andavano alete deiti. I carabinieri della Compagniacentro hanno quindi ...

