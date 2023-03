(Di giovedì 9 marzo 2023) Le parole di Diego, ex attaccante e compagno di squadra diall’Inter, sulla stagione dei rossoblù Diegoha parlato al Corriere dello Sport della stagione del. PAROLE – «Se mi sta stupendo? No, affatto. Perché conosco, so com’è fatto. L’ho sempre saputo che è un uomo molto intelligente. Lo era anche da giocatore, in campo vedeva tutto prima, sapeva cosa dire e cosa fare”. Un piccolo barlume di speranza per l’Europa c’è, secondo il “Principe”: “In Serie A è molto difficile arrivare in Europa. Ci sono tante squadre forti. Ma bisogna dirlo: sognare si può sempre. E poi ilè una buona squadra. Non sarà facile, macercherà di arrivarci fino all’ultimo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Bologna: il commento di #Milito - Alessan50612358 : RT @ANPIRomaPosti: #EgidioAlberti, operaio meccanico, presto servizio in #Marina sino all'#8settembre 1943.Dopo militò nel battaglione 'Got… - LEOREDBARON : RT @ComandanteLupo: Nasce il #6marzo 1924 Ettore Vanti. Operaio. Militò nel battaglione Pasquali della 4.a brigata Venturoli Garibaldi e op… - sportli26181512 : Torino-Bologna, Juric: 'Ci servirebbero due fenomeni come Motta e Milito al Genoa': Soddisfazione, ma anche nostalg… -

... il Torino mantiene costanza di gioco, battendo però questa volta ile Ivan Juric non può ... Lui eerano i fenomeni che hanno trasformato quella squadra. Avessi loro, punterei diritto all'...... tecnico del Torino, ha parlato dopo la vittoria dei granata contro il: ecco le sue dichiarazioni Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul. ......- dichiara il tecnico granata - Nella ripresa abbiamo sofferto in parte contro un ottimo, ... Eravamo un'ottima squadra con due fuoriclasse come lui e, siamo arrivati a un passo dalla ...

Bologna, Milito: «Thiago Motta non mi ha stupito, sull'Europa...» Calcio News 24

RASSEGNA STAMPA - Diego Milito lancia il Bologna. El Principe, eroe del triplete nerazzurro del 2010 e grande amico di Thiago Motta, ha rilasciato un'intervista in cui ha fatto i complimenti ...Milito in un'intervista ha parlato della stagione dell'Inter ancora in corsa in Champions League. Poi un parere anche su Thiago Motta.