Bologna, la giunta Pd mette al bando “patriota”: nei nomi delle strade solo “partigiano” o “partigiana” (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar – Quando la stupidità incontra il fanatismo antifascista – ed è un evento piuttosto frequente – spuntano fuori scempiaggini talmente avvilenti da lasciare senza parole. A volte però, pur restando nell’alveo dell’idiozia, certi compagni tengono a farci sapere di non amare la patria, men che meno i termini ad essa legati. Prova ne sia quanto accaduto a Bologna, dove la giunta Pd ha deciso di modificare la toponomastica di piazze, vie e pure giardini. Come? mettendo al bando la parola “patriota”. Da ora in poi, come riportato da Il Resto del Carlino, “per descrivere chi combatté il nazifascismo” si userà soltanto “la denominazione ‘partigiano’ o ‘partigiana’”. A Bologna al bando la parola ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar – Quando la stupidità incontra il fanatismo antifascista – ed è un evento piuttosto frequente – spuntano fuori scempiaggini talmente avvilenti da lasciare senza parole. A volte però, pur restando nell’alveo dell’idiozia, certi compagni tengono a farci sapere di non amare la patria, men che meno i termini ad essa legati. Prova ne sia quanto accaduto a, dove laPd ha deciso di modificare la toponomastica di piazze, vie e pure giardini. Come?ndo alla parola “”. Da ora in poi, come riportato da Il Resto del Carlino, “per descrivere chi combatté il nazifascismo” si userà soltanto “la denazione ‘’ o ‘’”. Aalla parola ...

