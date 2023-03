++ Bollette:Arera,per luce calo oltre 20% in secondo trimestre + (Di giovedì 9 marzo 2023) Nel secondo trimestre di quest'anno le Bollette della luce potrebbero segnare un calo di "oltre il 20%". La stima arriva dal presidente di Arera Stefano Besseghini, a margine di un evento sulle top ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 marzo 2023) Neldi quest'anno ledellapotrebbero segnare undi "il 20%". La stima arriva dal presidente diStefano Besseghini, a margine di un evento sulle top ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : ++ Bollette:Arera,per luce calo oltre 20% in secondo trimestre + - serenel14278447 : ++ Bollette:Arera,per luce calo oltre 20% in secondo trimestre + - iconanews : ++ Bollette:Arera,per luce calo oltre 20% in secondo trimestre + ++ - fisco24_info : ++ Bollette:Arera,per luce calo oltre 20% in secondo trimestre +: Già intercettato calo del 19,4% a dicembre - notizienet : ++ Bollette:Arera,per luce calo oltre 20% in secondo trimestre + - Già intercettato calo del 19,4% a dicembre -