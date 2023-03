Bollette gas, scendono i costi: arriva la buona notizia per i consumatori. Tutti i dettagli su tempi e modalità (Di giovedì 9 marzo 2023) Novità per i consumatori, le Bollette del gas scende ancora, Tutti i dettagli in merito alla diminuzione Per i prossimi mesi scenderà ancora il prezzo del gas. Una grande notizia per i cittadini che negli ultimi mesi invernali hanno dovuto affrontare prezzi da capogiro. Anche il Governo preme sulla questione, ma finalmente si inizia a respirare. Gas, scendono i costi – ilovetrading.itIl prezzo scende ancora del 13% rispetto al mese scorso, nonostante i valori restano ancora altissimi rispetto agli anni scorsi. Si tratta infatti di un triplo del prezzo degli anni pre-Covid. È chiaro che una situazione del genere sia costretta alla rottura a lungo andare, non Tutti potranno permettersi prezzi così alti, è per questo che il mercato ha l’obbligo di ... Leggi su ilovetrading (Di giovedì 9 marzo 2023) Novità per i, ledel gas scende ancora,in merito alla diminuzione Per i prossimi mesi scenderà ancora il prezzo del gas. Una grandeper i cittadini che negli ultimi mesi invernali hanno dovuto affrontare prezzi da capogiro. Anche il Governo preme sulla questione, ma finalmente si inizia a respirare. Gas,– ilovetrading.itIl prezzo scende ancora del 13% rispetto al mese scorso, nonostante i valori restano ancora altissimi rispetto agli anni scorsi. Si tratta infatti di un triplo del prezzo degli anni pre-Covid. È chiaro che una situazione del genere sia costretta alla rottura a lungo andare, nonpotranno permettersi prezzi così alti, è per questo che il mercato ha l’obbligo di ...

