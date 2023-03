Bollette: dopo quanto non si pagano. La notizia che ti occorre sapere (Di giovedì 9 marzo 2023) Le Bollette vanno in prescrizione, e quindi oltrepassato un certo periodo la fornitura perde il diritto di richiedere il pagamento. Nel dettaglio accade che gli utenti possono non pagare senza incorrere in alcuna sanzione o penale, purché oppongano la prescrizione a eventuali richieste di pagamento, ma deve essere passato il termine indicato dalla legge. Bollette, dopo quanto non si pagano – FormatonewsIl tempo di prescrizione per le Bollette era in origine pari a 5 anni, ma la modifica dell’Arera del 2019, confermata anche dalla legge di bilancio 2020 che lo ha ridotto il periodo a soli 2 anni. A questo punto quindi si prescrivono in soli 2 anni i debiti relativi a Bollette non pagate, per fornitura di elettricità, di gas e acqua. I tempi per la ... Leggi su formatonews (Di giovedì 9 marzo 2023) Levanno in prescrizione, e quindi oltrepassato un certo periodo la fornitura perde il diritto di richiedere il pagamento. Nel dettaglio accade che gli utenti possono non pagare senza incorrere in alcuna sanzione o penale, purché oppongano la prescrizione a eventuali richieste di pagamento, ma deve essere passato il termine indicato dalla legge.non si– FormatonewsIl tempo di prescrizione per leera in origine pari a 5 anni, ma la modifica dell’Arera del 2019, confermata anche dalla legge di bilancio 2020 che lo ha ridotto il periodo a soli 2 anni. A questo punto quindi si prescrivono in soli 2 anni i debiti relativi anon pagate, per fornitura di elettricità, di gas e acqua. I tempi per la ...

