Bollette di luce e gas | ad aprile aumenteranno di nuovo? La risposta ufficiale

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 9 marzo 2023) In scadenza il prossimo 31 Marzo gli aiuti statali di contrasto al caro energia introdotti con la Legge di Bilancio 2023, in vigore per i primi tre mesi dell’anno. Dopodiché ci aspetta una proroga oppure unaumento che inciderà sulle nostre? Ecco cosa sappiamo fino ad ora. E’ stata Assoutenti una tra le prime associazioni a difesa dei consumatori a lanciare l’allerta: cosa succederà dopo la data del 31 Marzo, quando scadranno gli aiuti statali introdotti per contrastare il caro energia con la Legge di Bilancio 2023 e validi soltanto per il primo trimestre dell’anno? Legge Bilancio 2023 – GranTennisToscana.itIl rischio, secondo il presidente di Assoutenti Furio Tuzzi, é che se “la tassazione sulledegli italiani tornerà a salire”, verranno vanificate del tutto le misure adottate per “la riduzione delle tariffe ...