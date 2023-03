Bollette del condominio, da aprile cambierà tutto: rischio aumento drastico (Di giovedì 9 marzo 2023) Dal primo di aprile mercato libero per tutti. Ecco cosa accadrà se non si passerà al mercato libero entro tale data. Nessuna proroga da parte del Governo. Il primo di aprile valuteremo per sempre il mercato tutelato e dovremo passare al mercato libero. Se non lo faremo subiremo conseguenze non gradevoli. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà a chi non passerà al mercato libero entro il primo di aprile. Cosa accade ai condomini che non passano al mercato libero/ IlovetradingDal 1° aprile 2023 il servizio di maggior tutela sarà abbandonato per passare al mercato libero. Chi non passerà spontaneamente al mercato libero entro tale data, finirà in automatico nella “tutela graduale”. Questa misura riguarda non i privati cittadini ma solo i condomini, le micro e le piccole imprese. Che cosa comporta, nello specifico, essere ... Leggi su ilovetrading (Di giovedì 9 marzo 2023) Dal primo dimercato libero per tutti. Ecco cosa accadrà se non si passerà al mercato libero entro tale data. Nessuna proroga da parte del Governo. Il primo divaluteremo per sempre il mercato tutelato e dovremo passare al mercato libero. Se non lo faremo subiremo conseguenze non gradevoli. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà a chi non passerà al mercato libero entro il primo di. Cosa accade ai condomini che non passano al mercato libero/ IlovetradingDal 1°2023 il servizio di maggior tutela sarà abbandonato per passare al mercato libero. Chi non passerà spontaneamente al mercato libero entro tale data, finirà in automatico nella “tutela graduale”. Questa misura riguarda non i privati cittadini ma solo i condomini, le micro e le piccole imprese. Che cosa comporta, nello specifico, essere ...

