Bollette, calo in vista per la luce: quanto si può risparmiare (Di giovedì 9 marzo 2023) Buone notizie per le famiglie e le aziende italiane, nel secondo trimestre del 2023 le Bollette della luce potrebbero far segnare calo consistente, superiore al 20%. Una stima che arriva direttamente da Stefano Besseghini, presidente di Arera...

