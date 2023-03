Bob Odenkirk è il protagonista del remake di The Room | un progetto ideato per beneficienza

(Di giovedì 9 marzo 2023) Bobsarà al centro del nuovodi The, il celeberrimo film firmato da Tommy Wiseau, in occasione di unbenefico. Bob, la star di Better Call Saul, si calerà nei panni di Tommy Wiseau per un nuovodi The. È stato l'attore stesso ad annunciare la nuova fatica, anticipando che si tratta di unrealizzato dall'organizzazione Acting for a Cause, a beneficio dell'amfAR, The Foundation for AIDS Research. Considerato da tutti come il peggior film mai realizzato nella storia del cinema, Thecontinua ancora oggi ad essere oggetto di riflessioni e divertimento da parte dei cinefili di tutto il mondo, avendo assunto il ruolo di vero e proprio cult underground. Realizzato nel 2003 da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ESguazzacolombo : @Daccordissimo52 @gigi52335676 E' Saul (Bob Odenkirk) da 'Better Call Saul', lo spin-off di Breaking Bad. Pensavo c… - tladyinthetower : RT @__valfoy: io dico che questa società* ha bisogno di steve carell e bob odenkirk in una sitcom, sono fratellastri e devono tirar le fila… - __valfoy : io dico che questa società* ha bisogno di steve carell e bob odenkirk in una sitcom, sono fratellastri e devono tir… - Nonno_Augusto : Bob Odenkirk sotto un punto di vista diverso da Saul in Nobody su prime. Bonus Christopher Lloyd e RZA. Gradevole oretta e mezza. -

Il cult di Tommy Wiseau è stato rifatto dall'associazione benefica Acting For a Cause, con la star di Better Call Saul The ...interpreterà Johnny nel remake di The Room di Tommy Wiseau, un lungometraggio realizzato per ......John Lithgow The Old Man Migliore serie drammatica Billions Migliore attrice in una serie drammatica Elisabeth Moss The Handmaid's Tale Migliore attore in una serie drammatica...

Bob Odenkirk interpreterà (per beneficenza) la parte di Tommy ... BadTaste.it Cinema

Stando a quanto riportato da Variety, il progetto è nato grazie a Acting For a Cause, un’organizzazione che raccoglie fondi per varie cause di beneficenza, chiedendo il contributo di attori in piccoli ...Bob Odenkirk realizzerà il remake di The Room di Tommy Wiseau, un progetto realizzato per beneficenza: tutti i dettagli ...