BMW Group - 2022 in forte crescita: raggiunti tutti gli obiettivi (Di giovedì 9 marzo 2023) Il gruppo BMW conferma un trend ormai consolidato all'interno del settore automobilistico: il contributo positivo del miglior mix di prezzo e prodotto alla crescita a doppia cifra di tutte le principali voci di bilancio. Il costruttore bavarese ha chiuso il 2022 con un calo delle consegne del 4,8% a circa 2,4 milioni di unità, ma ha compensato la contrazione, vendendo veicoli di fascia sempre più alta e con contenuti più ricchi. E' così che i ricavi sono saliti del 28,2% a 142,61 miliardi. L'utile operativo, invece, è migliorato di solo il 4,5% a 14 miliardi a causa dell'impatto del consolidamento integrale delle attività in Cina, che, al contrario, ha prodotto effetti positivi sull'ultima riga del conto economico: i profitti sono balzati del 49,1% a 18,6 miliardi. Margine a doppia cifra. Il gruppo ha riscontrato anche un aumento degli investimenti in ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 9 marzo 2023) Il gruppo BMW conferma un trend ormai consolidato all'interno del settore automobilistico: il contributo positivo del miglior mix di prezzo e prodotto allaa doppia cifra di tutte le principali voci di bilancio. Il costruttore bavarese ha chiuso ilcon un calo delle consegne del 4,8% a circa 2,4 milioni di unità, ma ha compensato la contrazione, vendendo veicoli di fascia sempre più alta e con contenuti più ricchi. E' così che i ricavi sono saliti del 28,2% a 142,61 miliardi. L'utile operativo, invece, è migliorato di solo il 4,5% a 14 miliardi a causa dell'impatto del consolidamento integrale delle attività in Cina, che, al contrario, ha prodotto effetti positivi sull'ultima riga del conto economico: i profitti sono balzati del 49,1% a 18,6 miliardi. Margine a doppia cifra. Il gruppo ha riscontrato anche un aumento degli investimenti in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VillaggioTecno : BMW Group: solidi risultati di business per il 2022 - OsservaSocialis : ?? SciAbile è un progetto che l’azienda automobilistica @BMWItalia Group ha avviato nel 2003, e che ha permesso di o… - lulopdotcom : #automotive #green #corporate #bmw #bmwgroup Solidi risultati di business per il 2022 confermano la strategia del B… - VillaggioTecno : Lo stabilimento del BMW Group di Lipsia si prepara alla produzione della MINI Countryman completamente elettrica… - viaggiareonthe1 : Mini - Nuova Countryman, le prime foto (da camuffata): Il futuro elettrico è sempre più vicino, per la gamma Mini.… -