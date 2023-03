BMW - Benzina e diesel resistono: in arrivo una nuova piattaforma multi-energia (Di giovedì 9 marzo 2023) Il gruppo BMW non ha intenzione di abbandonare la produzione di veicoli con motori a combustione interna. L'ennesima conferma arriva da alcune indiscrezioni lanciate dall'autorevole testata tedesca Handelsblatt sulla base di informazioni raccolte tra alcuni manager del costruttore bavarese. In particolare, il gruppo guidato da Oliver Zipse, convinto sostenitore di un approccio alla decarbonizzazione improntato alla neutralità tecnologica, vuole continuare a produrre endotermiche ancora per molti anni, al punto che le Suv della famiglia X saranno disponibili con propulsori diesel e Benzina anche nel prossimo decennio. La stessa BMW starebbe perfino lavorando a una nuova piattaforma multi-energy. Si investe ancora. La nuova architettura sarà la base dei veicoli lanciati a partire dal ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 9 marzo 2023) Il gruppo BMW non ha intenzione di abbandonare la produzione di veicoli con motori a combustione interna. L'ennesima conferma arriva da alcune indiscrezioni lanciate dall'autorevole testata tedesca Handelsblatt sulla base di informazioni raccolte tra alcuni manager del costruttore bavarese. In particolare, il gruppo guidato da Oliver Zipse, convinto sostenitore di un approccio alla decarbonizzazione improntato alla neutralità tecnologica, vuole continuare a produrre endotermiche ancora per molti anni, al punto che le Suv della famiglia X saranno disponibili con propulsorianche nel prossimo decennio. La stessa BMW starebbe perfino lavorando a una-energy. Si investe ancora. Laarchitettura sarà la base dei veicoli lanciati a partire dal ...

