Blitz di Ultima generazione in piazza Duomo a Milano, vernice sulla statua di Vittorio Emanuele II. «Il vero scandalo è l'indifferenza del governo» – Video e foto (Di giovedì 9 marzo 2023) Continuano i Blitz di Ultima generazione. E questa volta sono tornati a Milano, dove hanno imbrattato con vernice lavabile arancione la statua di Vittorio Emanuele II in piazza Duomo. A compiere il gesto di disobbedienza civile, attraverso l'utilizzo di estintori, sono stati Martina e Riccardo che hanno poi lanciato decine di volantini sotto il basamento del monumento. Immediato l'arrivo delle Forze dell'ordine, che hanno portato in questura i due attivisti. «Imbrattare una statua è scandaloso? Io invece dico che il vero scandalo è l'assoluta indifferenza del governo verso le nostre vite, che la crisi climatica distruggerà e sta già ...

