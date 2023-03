Blanco e Mina faranno una canzone insieme (Di giovedì 9 marzo 2023) Archiviate le polemiche sanremesi per aver distrutto sul palco dell’Ariston centinaia di rose rosse (più di quanto fosse previsto da copione) per un inconveniente tecnico, Blanco ha deciso di ‘graffiare’ ancora e di farlo con la Tigre di Cremona. La notizia rimbalzata da ieri sera su alcuni siti (tra cui il Quotidiano Nazionale e Il Messaggero) e confermata da Fiorello questa mattina a “Viva Rai2”, ha lasciato sorpresi addetti ai lavori e non. La canzone dovrebbe uscire il 14 aprile e “sarebbe in fase di produzione tra Lugano, dove vive e lavora Mina, e Milano, nello studio di Michelangelo, produttore di Blanco e co-autore col cantante del pezzo proposto a Mina” I due si sono piano piano avvicinati dopo le dichiarazioni del figlio e produttore dell’artista, Massimiliano Pani, che un anno fa in radio a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Archiviate le polemiche sanremesi per aver distrutto sul palco dell’Ariston centinaia di rose rosse (più di quanto fosse previsto da copione) per un inconveniente tecnico,ha deciso di ‘graffiare’ ancora e di farlo con la Tigre di Cremona. La notizia rimbalzata da ieri sera su alcuni siti (tra cui il Quotidiano Nazionale e Il Messaggero) e confermata da Fiorello questa mattina a “Viva Rai2”, ha lasciato sorpresi addetti ai lavori e non. Ladovrebbe uscire il 14 aprile e “sarebbe in fase di produzione tra Lugano, dove vive e lavora, e Milano, nello studio di Michelangelo, produttore die co-autore col cantante del pezzo proposto a” I due si sono piano piano avvicinati dopo le dichiarazioni del figlio e produttore dell’artista, Massimiliano Pani, che un anno fa in radio a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Blanco-Mina: in arrivo il duetto. Il singolo, previsto per il 14 aprile, anticiperà il nuovo album del cantante. - IlContiAndrea : Blanco farà un duetto con #Mina. Ad annunciarlo è #Fiorello #VivaRai2 - rtl1025 : ?? Nel singolo che anticipa il suo nuovo attesissimo album, #Blanco duetterà con #Mina! Il giovane e controverso art… - Ilaria_Notaro : RT @trash_italiano: Blanco-Mina: in arrivo il duetto. Il singolo, previsto per il 14 aprile, anticiperà il nuovo album del cantante. https:… - ferrarilau2806 : RT @NicoloC__: BLANCO FEAT. MINA miodio come stanno i boomeroni che volevano la fine della sua carriera dopo le rose di Sanremo https://t.… -