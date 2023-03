Blanco e Mina, aria di duetto: in arrivo una canzone insieme? (Di giovedì 9 marzo 2023) Secondo le ultime indiscrezioni, il cantautore bresciano avrebbe proposto un brano alla leggenda della musica. I due sarebbero già a lavoro, tra Milano e Lugano, e il singolo dovrebbe uscire il 14 aprile, come anticipazione dei nuovi album di entrambi Leggi su vanityfair (Di giovedì 9 marzo 2023) Secondo le ultime indiscrezioni, il cantautore bresciano avrebbe proposto un brano alla leggenda della musica. I due sarebbero già a lavoro, tra Milano e Lugano, e il singolo dovrebbe uscire il 14 aprile, come anticipazione dei nuovi album di entrambi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Blanco-Mina: in arrivo il duetto. Il singolo, previsto per il 14 aprile, anticiperà il nuovo album del cantante. - rtl1025 : ?? Nel singolo che anticipa il suo nuovo attesissimo album, #Blanco duetterà con #Mina! Il giovane e controverso art… - RollingStoneita : È in arrivo un duetto tra Mina e Blanco - chi59_mo : RT @ciaosonoicaro: Blanco ft Mina una di quelle cose talmente pazzesche fuori da ogni immaginazione a cui riuscirò a credere solo quando av… - fra00nci : RT @avvclarinsolia: era il 1978 quando Mina si concedò con l’ultimo concerto a La Bussola. Blanco nacque 1/4 di secolo dopo, nel 2003. gli… -