Blanco duetta con Mina

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 9 marzo 2023)(da Instagram)è pronto a buttarsi alle spalle tutte le polemiche legate al “disastro” fatto sul palco del Festival di Sanremo 2023 e lo farà con un duetto d’eccezione: nel suo prossimo singolo, il cantante potrà infatti unire la sua voce a quella nientepopodimeno che di. Il singolo con, che non ha ancora un titolo ed è in fase di produzione, anticiperà il nuovo album di inediti di, attesissimo dopo gli ottimi risultati ottenuti con Blu Celeste, e dovrebbe arrivare in radio e in tutti gli store digitali venerdì 14 aprile 2023. A fare il primo passo con, come riportato dal Messaggero, è stato proprio il ventenne, forte dell’apprezzamento mostrato dalla Tigre di Cremona lo scorso anno. La cantante, tramite la voce del figlio Massimiliano Pani, ...