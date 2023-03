Bimbo di sei anni spara alla maestra, ma non sarà incriminato: 'Non capirebbe il processo' (Di giovedì 9 marzo 2023) Ha preso la pistola che la madre conservava in casa, l'ha messa nello zainetto e l'ha tirata fuori solo una volta in classe, per puntarla dritta contro la maestra . La donna è rimasta ferita, ma dopo ... Leggi su leggo (Di giovedì 9 marzo 2023) Ha preso la pistola che la madre conservava in casa, l'ha messa nello zainetto e l'ha tirata fuori solo una volta in classe, per puntarla dritta contro la. La donna è rimasta ferita, ma dopo ...

