Bimba nata con cento tumori guarisce miracolosamente (Di giovedì 9 marzo 2023) Questa è la storia di una bambina incredibile che lotta contro il cancro che aveva attaccato tutti i suoi organi fin dalla nascita e ne esce vincitrice. Tutto sembrava perduto e la piccola sembrava esser condannata ad una morte certa o, comunque, a pochissime settimane di vita. La piccola aveva sole due settimane di vita. Ma L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 9 marzo 2023) Questa è la storia di una bambina incredibile che lotta contro il cancro che aveva attaccato tutti i suoi organi fin dalla nascita e ne esce vincitrice. Tutto sembrava perduto e la piccola sembrava esser condanad una morte certa o, comunque, a pochissime settimane di vita. La piccola aveva sole due settimane di vita. Ma L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AdamartArt : RT @MadHorse23: @AdamartArt Io ho smesso di fumare 5 anni fa quando è nata la prima bimba! non me ne sono mai pentito e solo una volta mi è… - MadHorse23 : @AdamartArt Io ho smesso di fumare 5 anni fa quando è nata la prima bimba! non me ne sono mai pentito e solo una vo… - Iwannaruntoyou0 : RT @Vuoi10Euro: Se fossi nata nei suoi anni d’oro, sarei stata sicuramente una bimba di Massimo Ranieri, più di come lo sono oggi Vent’ann… - Tootsie12454296 : @Sejev9 Comprendo il tuo dolore.??. Io prego tutti i giorni per Vasjli, 40 anni, anch'egli mandato in prima in prima… - Mentalba25GS : @gfetrash Oddio informatela che pure i bambini se la sono presi . La mia bimba di 2 anni x 2 volte e la seconda appena nata ?? -