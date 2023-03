Billie Beever su chi le dice che non può essere “una moglie” o una “relazione seria” perché è una pornostar

(Di giovedì 9 marzo 2023) “Mi dicono di divertirsi con me, che sono la donna ideale, ma poi quando cerco di avere una, ecco che non possono star con me a causa del mio lavoro”, inizia così lo sfogo di, attrice hard e una delle creator australiane più affermate su OnlyFans. In un video pubblicato sui suoi social, e interamente su TikTok, la donna ha espresso tutta la sua frustrazione per le difficoltà che incontra nel trovare un compagno con cui condividere la vita di tutti i giorni: Ho appena scoperto la ragione per cui apparentemente gli uomini non possono uscire con me. Dicono dimiei amici, che mi rispettano e che amano prendersi cura di me…ma dicono anche: ‘Non posso stare con te a causa della tua storia e del tuo passato’. Tutti abbiamo un passato e tutti abbiamo una storia. L’unica ...

