Bill Murray, Lucy Liu commenta le accuse di cattivo comportamento: "Mi dispiace sia successo anche ad altri" (Di giovedì 9 marzo 2023) Lucy Liu torna a parlare delle accuse mosse nei confronti di Bill Murray per via del suo comportamento inappropriato sul set, dispiacendosi di come sia accaduto anche ad altri. Negli ultimi anni Bill Murray è finito sotto l'occhio del ciclone mediatico per via di numerose accuse mosse contro di lui. anche Lucy Liu lo aveva accusato di un comportamento inappropriato sul set di Charlie's Angels, celebre film del 2000, dichiarando di essere stata insultata e umiliata dinnanzi al cast. Nel corso degli anni anche altre personalità come Geena Davis, Richard Dreyfuss e Seth Green hanno deciso di denunciare pubblicamente gli atteggiamenti di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 9 marzo 2023)Liu torna a parlare dellemosse nei confronti diper via del suoinappropriato sul set,ndosi di come sia accadutoad. Negli ultimi anniè finito sotto l'occhio del ciclone mediatico per via di numerosemosse contro di lui.Liu lo aveva accusato di uninappropriato sul set di Charlie's Angels, celebre film del 2000, dichiarando di essere stata insultata e umiliata dinnanzi al cast. Nel corso degli annialtre personalità come Geena Davis, Richard Dreyfuss e Seth Green hanno deciso di denunciare pubblicamente gli atteggiamenti di ...

