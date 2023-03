Bill Gates è nonno: è nata la bimba della sua adorata primogenita Jennifer (Di giovedì 9 marzo 2023) Fiocco rosa! La famiglia di Bill Gates cresce. Il miliardario fondatore di Microsoft è finalmente diventato nonno. Sua figlia Jennifer, primogenita nata dall’amore con l’ex moglie Melinda French, è diventata mamma per la prima volta. È nata la prima figlia avuta dal marito, il campione di equitazione Nayel Nassar, con il quale è convolata a nozze nel 2021. A dare l’annuncio via social è stata proprio la coppia di neogenitori. Che ha condiviso su Instagram un post tenerissimo con l’immagine dei piedini della piccola appena nata tra le mani di mamma e papà. Bill Gates è nonno: l’annuncio social di Jennifer Leggi su amica (Di giovedì 9 marzo 2023) Fiocco rosa! La famiglia dicresce. Il miliardario fondatore di Microsoft è finalmente diventato. Sua figliadall’amore con l’ex moglie Melinda French, è diventata mamma per la prima volta. Èla prima figlia avuta dal marito, il campione di equitazione Nayel Nassar, con il quale è convolata a nozze nel 2021. A dare l’annuncio via social è stata proprio la coppia di neogenitori. Che ha condiviso su Instagram un post tenerissimo con l’immagine dei piedinipiccola appenatra le mani di mamma e papà.: l’annuncio social di

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Andrea_EllenaP : @DanCoop80059329 @MarianoGiustino Ti sei dimenticato di nominare Pfizer, Obama e Bill Gates - FulvioOlivieri : @valfurla Si sta riempiendo di gente CHE USA IL CERVELLO E NON CREDE PIÙ AI MEDIA SOVVENZIONATI DA SOROS E BILL GAT… - Scontrosadrya : Bill Gates non è un dottore... - Wattenesh : @De_Suinis @ilpresidenteh Io non lavoro gratis eh, se Bill Gates non mi manda l'assegno inizio a lavorare per Putin… - Deiv822Deiv82 : @chetempaccio @BGP60 @Aser68 @Corriere Si brava come Bill Gates. Muori tu. Cmq vatti a.vedere quanta carne e cibi v… -