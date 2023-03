Biden mette le mani nelle tasche dei miliardari per salvare i conti Usa (Di giovedì 9 marzo 2023) Il deficit lo paghino i paperoni! La ricetta economica, alternativa all’abituale austerity e tagli a servizi e pressione sulle tasche dei cittadini, arriva dal Paese simbolo del capitalismo, gli Stati Uniti. Il presidente Joe Biden oggi si presenta al Congresso americano con un piano che propone minimum tax del 25% per i miliardari e un raddoppio delle tasse capital gain. Il piano che il presidente annuncia ufficialmente oggi nella presentazione del budget per l’anno fiscale 2024 a Filadelfia prevede: aumento della minimum tax per i miliardari, raddoppio del prelievo sulla plusvalenza finanziaria e prelievo più oneroso sui redditi delle grandi società e degli americani più ricchi. Tre passi che secondo Biden porteranno a una riduzione del deficit da 3 mila miliardi di dollari in 10 anni (a febbraio il ... Leggi su panorama (Di giovedì 9 marzo 2023) Il deficit lo paghino i paperoni! La ricetta economica, alternativa all’abituale austerity e tagli a servizi e pressione sulledei cittadini, arriva dal Paese simbolo del capitalismo, gli Stati Uniti. Il presidente Joeoggi si presenta al Congresso americano con un piano che propone minimum tax del 25% per ie un raddoppio delle tasse capital gain. Il piano che il presidente annuncia ufficialmente oggi nella presentazione del budget per l’anno fiscale 2024 a Filadelfia prevede: aumento della minimum tax per i, raddoppio del prelievo sulla plusvalenza finanziaria e prelievo più oneroso sui redditi delle grandi società e degli americani più ricchi. Tre passi che secondoporteranno a una riduzione del deficit da 3 mila miliardi di dollari in 10 anni (a febbraio il ...

