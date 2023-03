Biathlon, Vittozzi vince la Coppa del Mondo: “Il Trofeo più bello” (Di giovedì 9 marzo 2023) E’ l’anno di Lisa. E la Vittozzi oggi si è aggiudicata la Coppa del Mondo nella specialità dell’individuale, dopo aver conquistato il secondo posto nella 15 km di Ostersund. L’Azzurra corona una stagione splendida che è stata caratterizzata anche dall’oro mondiale in staffetta, dall’argento e dal bronzo iridati. Per lei è la seconda Coppa di specialità, dopo quella vinta nel 2019 sempre nell’individuale. In classifica Lisa ha ottenuto 225 punti: “Non era facile ottenere una prestazione del genere – dichiara la Vittozzi, parlando dell’argento in gara odierna – visto che mi giocavo la Coppa di specialità ed erano due settimane che pensavo a questa gara, l’attesa è stata snervante”. “Ci tenevo tanto a fare bene, – sottolinea come riporta il sito fisi.org – è stata forse l’unica gara ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 9 marzo 2023) E’ l’anno di Lisa. E laoggi si è aggiudicata ladelnella specialità dell’individuale, dopo aver conquistato il secondo posto nella 15 km di Ostersund. L’Azzurra corona una stagione splendida che è stata caratterizzata anche dall’oro mondiale in staffetta, dall’argento e dal bronzo iridati. Per lei è la secondadi specialità, dopo quella vinta nel 2019 sempre nell’individuale. In classifica Lisa ha ottenuto 225 punti: “Non era facile ottenere una prestazione del genere – dichiara la, parlando dell’argento in gara odierna – visto che mi giocavo ladi specialità ed erano due settimane che pensavo a questa gara, l’attesa è stata snervante”. “Ci tenevo tanto a fare bene, – sottolinea come riporta il sito fisi.org – è stata forse l’unica gara ...

