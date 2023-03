Biathlon, l’Italia vicina al 100° podio femminile individuale. Chi tra Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi firmerà la pietra miliare? (Di giovedì 9 marzo 2023) In chiave Italia, uno dei principali temi d’interesse nel finale di stagione del Biathlon è rappresentato dalla rincorsa al 100° podio individuale nella storia del movimento femminile. Se consideriamo anche le staffette, la tripla cifra è già stata raggiunta e superata (109), ma se restringiamo il campo alle competizioni per singole, il conto dice 96. Esattamente la metà di questi piazzamenti nelle prime tre posizioni porta la firma di Dorothea Wierer (48). Seguono Lisa Vittozzi (20), Nathalie Santer (15), Michela Ponza (7), Karin Oberhofer (2), Alexia Runggaldier (2), Nicole Gontier (1) e Federica Sanfilippo (1). Dunque, le due donne più blasonate sono le uniche fra queste otto a essere attualmente in attività. A proposito di “otto”. ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) In chiave Italia, uno dei principali temi d’interesse nel finale di stagione delè rappresentato dalla rincorsa alnella storia del movimento. Se consideriamo anche le staffette, la tripla cifra è già stata raggiunta e superata (109), ma se restringiamo il campo alle competizioni per singole, il conto dice 96. Esattamente la metà di questi piazzamenti nelle prime tre posizioni porta la firma di(48). Seguono(20), Nathalie Santer (15), Michela Ponza (7), Karin Oberhofer (2), Alexia Runggaldier (2), Nicole Gontier (1) e Federica Sanfilippo (1). Dunque, le due donne più blasonate sono le uniche fra queste otto a essere attualmente in attività. A proposito di “otto”. ...

