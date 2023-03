Biathlon | individuale femminile Ostersund 2023 | azzurre da impazzire Vince Wierer | Vittozzi seconda e con la Coppa di specialità

(Di giovedì 9 marzo 2023) Dorotheal’di, valida per ladel Mondo 2022/23 di. Grande gara per l’azzurra, efficace sugli sci e senza nessuna errore al poligono. Grazie a questa splendida prestazione,completa un capolavoro sulle nevi svedesi e diventa anche la prima biathleta della storia italiana a chiudere cinque individuali senza errori. Per lei si tratta della sesta vittoria in carriera nell’. Secondo posto per Lisa, anche lei veloce sugli sci e precisissima al poligono senza errori, ma costretta ad arrendersi alla connazionale. Poco male visto che può consolarsi con il quarto podio in quattro individuali in stagione, oltre che alla conquista della ...

Pierousai94 : DOPPIETTA ITALIA! ???????? prestazione clamorosa per #Wierer e #Vittozzi nell'individuale #biathlon #ost23 - SosioAndrea : Östersund è il luogo dove il Biathlon italiano diventa favola! Doppietta Wierer-Vittozzi ???? nell'individuale; la sa… - AndreaPecchia1 : Dorothea #Wierer prima e Lisa #Vittozzi seconda che si prende la Coppa dell'individuale. Da oggi #Östersund è uffic… - Lisa e Doro Semplicemnte da sogno. #Wierer vince la gara, #Vittozzi arriva seconda e vince la coppa del mondo dell'… - Dorothea Wierer vince l'individuale di Östersund davanti a Lisa Vittozzi che incassa la coppa di specialità. Per la…

... superando il frazionista americano e chiudendo al terzo posto con un distacco dalla testa di 1'08'3; una bellissima prestazione per il cuneese delle Fiamme Oro, che riscatta a pieno l'. ...La diretta testuale dell'femminile di Ostersund , valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Saranno cinque le azzurre al via: Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Samuela Comola, Hannah Auchentaller e ...La diretta testuale dell'maschile di Ostersund , valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Saranno cinque gli azzurri al via: Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Patrick Braunhofer, Didier Bionaz e Daniele ...

