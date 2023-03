Biathlon | Dorothea Wierer | “Mi sembrava che un bersaglio non si fosse coperto Nell’ultimo giro sono stata la più veloce”

(Di giovedì 9 marzo 2023) L’ottava tappa della Coppa del Mondo 2022-2023 di, scattata oggi ad Oestersund, in Svezia, regala subito una giornata storica all’Italia con la 15 km individuale femminile nella quale arriva la doppietta conprima, al 15° successo individuale in carriera, e Lisa Vittozzi seconda. Il racconto dial sito federale: “Nel secondo poligonomolto brava perché ero un po’ lenta. Miche unnon si, invece mi sbagliavo.la piùe misorpresa, faccio i complimenti al mio skiman, che mi ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : DOPPIETTA AZZURRAAAAAAAAAAAAAAAA???? Che gara a Östersund: Dorothea Wierer vince la 15km individuale, Lisa Vittozzi… - ItaliaTeam_it : TRIPUDIO A ÖESTERSUNDDDD?????? In Svezia, una favolosa Dorothea Wierer vince la 15km individuale di Coppa del Mondo!… - Coninews : Doro&Lisa, che spettacolo!?????? Dominio Italia nella 15km individuale di Coppa del Mondo a Östersund. Sulla pista s… - witnesson : RT @Eurosport_IT: DOPPIETTA AZZURRAAAAAAAAAAAAAAAA???? Che gara a Östersund: Dorothea Wierer vince la 15km individuale, Lisa Vittozzi chiude… - ValeRossignoli : RT @giomalago: Magica impresa del #biathlon azzurro nell'individuale a Öestersund. Doppietta da urlo con vittoria di super Dorothea #Wierer… -

Le ragazze delregalano all' Italia un'altra giornata storica. A Ostersund , penultima tappa stagionale prima dell'epilogo di Oslo, vittoria perWierer nella 15 km individuale davanti alla compagna ...Non può che essere entusiasta del successo a OstersundWierer , che ai microfoni della Fisi ha commentato la vittoria in Svezia: ' Abbiamo trovato condizioni invernali rispetto al caldo della scorsa settimana a Nove Mesto . Se sono riuscita a ...Le azzurre continuano a fare le padrone nella Coppa del Mondo diWierer trionfa davanti a Lisa Vittozzi a Ostersund nella penultima tatta della coppa del Mondo. Grazie a questo risultato la Vitozzi conquista anche la coppa di specialità. ...

Biathlon, storica doppietta italiana: l'impresa di Wierer e Vitozzi Virgilio Sport

A Östersund, il biathlon ha vissuto l’ultima Individuale femminile della stagione, in attesa del medesimo format al maschile che emetterà i verdetti definitivi. L’Italia sperava di festeggiare un trof ...Le parole di Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi dopo l'individuale femminile di Ostersund, valida per la Coppa del mondo di biathlon 2022/2023.