Biathlon | Coppa del Mondo femminile 2022 2023 | la classifica generale aggiornata

(Di giovedì 9 marzo 2023) La classifica della Coppa del Mondo di biathlon femminile gara dopo gara. La scorsa stagione a vincere fu la norvegese Marte Olsbu Røiseland davanti alla svedese Öberg e all'austriaca Lisa Theresa Hauser. Chi riuscirà ad imporsi in quest'edizione? Le nostre azzurre riusciranno a farsi valere? Ecco, di seguito, la classifica evento dopo evento. LA CLASSIFICA DELLA COPPA DEL MONDO
Julia Simon (FRA) 943
Lisa Vittozzi (ITA) 795
Dorothea Wierer (ITA) 769
Elvira Oeberg (SWE) 756
Denise Herrmann-Wick (GER) 728
Ingrid Landmark Tandrevold (NOR) 663
Marketa Davidova (CZE)

LIVE Biathlon, Individuale femminile Oestersund 2023 in DIRETTA: DELIRIO AZZURRO! Doppietta per l’Italia: vince Wierer, seconda Vittozzi che alza la Coppa OA Sport

Sulla neve di Oestersund è andata in scena una gara magistrale dove ai primi due gradini del podio sono finite le azzurre Wierer e Vittozzi.ÖSTERSUND - Giornata perfetta per l'Italia nella gara individuale che apre il programma sulle nevi svedesi. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono impeccabili al ...