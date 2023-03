Biathlon, Coppa del Mondo 2023: Tommaso Giacomel è secondo nell’inseguimento di Oestersund! Primo podio in carriera per l’azzurro (Di giovedì 9 marzo 2023) Tommaso Giacomel regala spettacolo nell’individuale maschile di Oestersund, gara valida per l’ottava e penultima tappa della Coppa del Mondo 2022-2023 di biatlon. Sulle nevi svedesi, l’azzurro commette un solo errore al poligono (nella seconda serie) e, grazie anche a un ottimo passo sugli sci, chiude al secondo posto, conquistando dunque il suo Primo podio in carriera. Vince la gara il tedesco Benedikt Doll. In una prova senza i norvegesi Johannes e Tarjei Boe, lo svedese Sebastian Samuelsson e i francesi Quentin Fillon Maillet e Emilien Jacquelin (tutti colpiti dal Covid tranne l’ultimo che ha deciso di chiudere in anticipo la stagione), Doll copre tutti i 20 bersagli odierni e termina la prova in 48:43.4. ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023)regala spettacolo nell’individuale maschile di Oestersund, gara valida per l’ottava e penultima tappa delladel2022-di biatlon. Sulle nevi svedesi,commette un solo errore al poligono (nella seconda serie) e, grazie anche a un ottimo passo sugli sci, chiude alposto, conquistando dunque il suoin. Vince la gara il tedesco Benedikt Doll. In una prova senza i norvegesi Johannes e Tarjei Boe, lo svedese Sebastian Samuelsson e i francesi Quentin Fillon Maillet e Emilien Jacquelin (tutti colpiti dal Covid tranne l’ultimo che ha deciso di chiudere in anticipo la stagione), Doll copre tutti i 20 bersagli odierni e termina la prova in 48:43.4. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : DOPPIETTA AZZURRAAAAAAAAAAAAAAAA???? Che gara a Östersund: Dorothea Wierer vince la 15km individuale, Lisa Vittozzi… - Eurosport_IT : WIERER-VITTOZZI FAVOLOSE! ?? Giornata indimenticabile per l'Italia del biathlon, che nella individuale femminile ce… - ItaliaTeam_it : TRIPUDIO A ÖESTERSUNDDDD?????? In Svezia, una favolosa Dorothea Wierer vince la 15km individuale di Coppa del Mondo!… - ZioCorra58 : RT @Eurosport_IT: L??SAAAAAAAA! ?????? Con il 2° posto nella 15km individuale di Östersund, Lisa Vittozzi porta a casa la sua seconda coppa… - Deborah_SW4P : Ricapitolando, nelle individuali di oggi: -storica doppietta ???? con Wierer e Vittozzi -Coppa di specialità per Lisa… -