Bianca Guaccero: “Sono una mamma single e una donna indipendente. Conto su di me” (Di giovedì 9 marzo 2023) In occasione della Giornata internazionale della donna, Sono diverse le celebrities che hanno voluto condividere sulle loro pagine social pensieri e riflessioni. Tra loro c’è anche Bianca Guaccero, che con un lungo post su Instagram si è messa a nudo raccontando le diverse fasi della sua vita, tanto lavorativa quanto privata. E, concentrandosi soprattutto su quest’ultima, ha condiviso la sua paura di sbagliare, le difficoltà di essere una madre single che lavora, i giudizi a cui quotidianamente è sottoposta. Insomma, Bianca Guaccero ha voluto scrivere una lettera dedicata prima di tutto a sé stessa, ma anche a tutte le donne. “Ciao Sono Bianca, ho 42 anni, e di ca**ate ne ho fatte nella vita. Ho provato ad essere la persona che tutti ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 9 marzo 2023) In occasione della Giornata internazionale delladiverse le celebrities che hanno voluto condividere sulle loro pagine social pensieri e riflessioni. Tra loro c’è anche, che con un lungo post su Instagram si è messa a nudo raccontando le diverse fasi della sua vita, tanto lavorativa quanto privata. E, concentrandosi soprattutto su quest’ultima, ha condiviso la sua paura di sbagliare, le difficoltà di essere una madreche lavora, i giudizi a cui quotidianamente è sottoposta. Insomma,ha voluto scrivere una lettera dedicata prima di tutto a sé stessa, ma anche a tutte le donne. “Ciao, ho 42 anni, e di ca**ate ne ho fatte nella vita. Ho provato ad essere la persona che tutti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QuotidianPost : Bianca Guaccero, la dedica alle donne commuove: è boom di like! - BITCHYFit : Bianca Guaccero si apre in una lettera, tra tradimenti, confessioni e rivendicazioni - occhio_notizie : Per la festa della donna, Bianca Guaccero scrive una lettera sui social rivolgendosi al mondo femminile, scrivendo… - Salvitus1 : RT @cinicomateriale: @kahluaeluau @SergioNardone1 @TovarishM5S @W3RD4zza @guastatore1 @SigRonMo @InverZebrato @MattDynamiteM86 @numerodiec1… - W3RD4zza : @merinaspic @cinicomateriale @kahluaeluau @SergioNardone1 @TovarishM5S @guastatore1 @SigRonMo @InverZebrato… -