Lo dice, ospite di Non stop News, su RTL 102.5, Pierluigi. "Elly Schlein - prosegue - rilancia il tesseramento. Siamo sicuri che nei circoli in Italia del Pd se uno bussa alla porta venga ...Per capirne la portata, è necessarioa quei tempi. Prima di quel famoso discorso, i ... Di nuovo quattro anni per Pierluigi, ma solo sette mesi per Guglielmo Epifani. Con Matteo Renzi ......di persone disponibili ad affrontare il tema di come il partito democratico possaegemone ... E' dimostrato che nessuno è riuscito a "chiudere" le correnti, non ce l'ha fatta Renzi,, ...

Bersani, ritornare nel Pd Sì, se nuovo inizio. Ma da militante - Politica Agenzia ANSA

"Elly Schlein mi sta convincendo, il problema è quali sono i passi da fare adesso. Voglio essere sicuro che l'allargamento continui. Ci vuole un meccanismo per ridarci l'apertura, un partito può stare ...L'ex ministro della Salute si iscriverà al Partito democratico: "Con Conte costruiamo un'alternativa alla destra". E propone un nuovo nome: "Richiamiamo il lavoro" ...