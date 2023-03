Bersani non esclude il ritorno: 'Mi piace Elly Schlein, potrei tornare nel Pd da militante' (Di giovedì 9 marzo 2023) Pierluigi Bersani è stato uno tra gli sponsor più importanti di Elly Schlein, nello sprint finale verso la vittoria alle primarie del Pd. In un'intervista a Rtl 102.5, l'ex segretario ha confermato ... Leggi su globalist (Di giovedì 9 marzo 2023) Pierluigiè stato uno tra gli sponsor più importanti di, nello sprint finale verso la vittoria alle primarie del Pd. In un'intervista a Rtl 102.5, l'ex segretario ha confermato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #dimartedi Cutro, Pier Luigi Bersani: 'Se un delinquente butta un bambino nel Po', non provi a salvarlo? Questa non… - La7tv : Pier Luigi Bersani a #dimartedi: 'Meloni non ci mette mai la faccia: non dice mai stop a un ministro, lo copre' - MarcoFattorini : Non bastava la distinzione tra armi difensive e offensive, molto amata in Italia. Oggi Pier Luigi Bersani al Corrie… - federlor111 : Da Bersani però! E non saremmo a questo punto, tutti, compreso Renzi! - gerbillla15 : @rtl1025 Si vede che il sig. Bersani ha la fortuna di spostarsi solo in auto; se frequentasse le stazioni ferroviar… -