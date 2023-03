Berrettini - Daniel pronostico | Indian Wells | Matteo + Over 21 5 a 2 39

(Di giovedì 9 marzo 2023) Dopo il ritiro ad Acapulco, nel match contro Holger Rune,ha rassicurato tutti : "Per fortuna mi sento bene e la gamba sta rispondendo bene a tutti i test e agli allenamenti fatti in ...

I precedenti traI precedenti tra i due giocatori sono dalla parte di, che ha vinto tre volte su quattro.ha avuto la meglio nella prima partita, nel 2018 ...Gli aggiornamenti diNon è stato senza dubbio un inizio di 2023 facile per 'The Hammer', ... sfidando il giapponese Taro(uscito vincitore dalla sfida contro lo spagnolo Roberto ...Tocca a Matteoriscattarsi e fare il suo esordio al Masters 1000 di Indian Wells. Il romano è reduce dal ... Ad attenderlo, per questo secondo turno, il nipponico Taro. A Gazzetta dello ...

Indian Wells, Sonego subito fuori con Kubler. Berrettini trova il giapponese Daniel La Gazzetta dello Sport

Il pronostico della sfida tra Matteo Berrettini e Taro Daniel, match valido per il secondo turno dell'ATP 1000 di Indian Wells ...Tennis - ATP, Flash, Interviste | "Non mi considero un favorito" ammette lo spagnolo Carlos Alcaraz, che in caso di vittoria tornerebbe in cima al ranking ...