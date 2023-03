Berlusconi ha venduto il Giornale ad Antonio Angelucci (Di giovedì 9 marzo 2023) Silvio Berlusconi ha venduto il quotidiano "Il Giornale" all'imprenditore e deputato leghista Antonio Angelucci: alla famiglia del Cav. resterà una quota di minoranza pari al 30 per cento, che sarà detenuta dalla Pfb di Paolo Berlusconi, fratello del leader azzurro. Ne dà notizia la Stampa, con le indiscrezioni che si protraevano da mesi e dopo che la trattativa sembrava essersi complicata nelle ultime settimane a causa delle perplessità del presidente di Forza Italia. La cessione è adesso realtà, con l’annuncio dato ieri mattina dall’amministratore delegato Andrea Favari al comitato di redazione. Leggi su ilfoglio (Di giovedì 9 marzo 2023) Silviohail quotidiano "Il" all'imprenditore e deputato leghista: alla famiglia del Cav. resterà una quota di minoranza pari al 30 per cento, che sarà detenuta dalla Pfb di Paolo, fratello del leader azzurro. Ne dà notizia la Stampa, con le indiscrezioni che si protraevano da mesi e dopo che la trattativa sembrava essersi complicata nelle ultime settimane a causa delle perplessità del presidente di Forza Italia. La cessione è adesso realtà, con l’annuncio dato ieri mattina dall’amministratore delegato Andrea Favari al comitato di redazione.

