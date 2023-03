(Di giovedì 9 marzo 2023) Silviohail quotidiano "Il" all'imprenditore e deputato leghista: alla famiglia del Cav. resterà una quota di minoranza pari al 30 per cento, che sarà detenuta dalla Pfb di Paolo, fratello del leader azzurro. Ne dà notizia la Stampa, con le indiscrezioni che si protraevano da mesi e dopo che la trattativa sembrava essersi complicata nelle ultime settimane a causa delle perplessità del presidente di Forza Italia. La cessione è adesso realtà, con l’annuncio dato ieri mattina dall’amministratore delegato Andrea Favari al comitato di redazione.

Berlusconi ha venduto il Giornale ad Antonio Angelucci Il Foglio

La quota di maggioranza dello storico quotidiano fondato nel 1974 da Indro Montanelli passerà all'imprenditore e deputato della Lega. Alla famiglia del Cav. resta il 30 per cento ...Manca solo l'ufficialità, ma i rumors continuano ad essere insistenti: Silvio Berlusconi avrebbe venduto il Giornale. Come rivelato ...