Bergamo rende omaggio a Medea | la figlia prediletta del condottiero Colleoni

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 9 marzo 2023). A 550 anni dalla sua morte,, ladel celebreBartolomeo, rompe per la prima volta il silenzio, raccontandosi quasi in prima persona, attraverso documenti e oggetti portati alla luce da una recente, ampia ricerca e allo stesso tempo proponendosi come portavoce del multiforme universo femminile di un secolo, il Quattrocento, che ancora faticava a dare spazio alle donne. Una mostra diffusa nei luoghi colleoneschi diAlta, con un bouquet di opportunità d’eccezione: Per la prima volta, l’opportunità di ammirare la splendida scultura diche riposa, “scalando” il suo monumento funebre, capolavoro del Rinascimento lombardo realizzato da Giovanni Antonio Amadeo nella Cappella ...