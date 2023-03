Bergamo Orio al Serio (di nuovo) migliore aeroporto europeo (Di giovedì 9 marzo 2023) Per il secondo anno consecutivo l’aeroporto di “Milano Bergamo”, hub italiano di Ryanair, è stato riconosciuto da Aci, l’Associazione Mondiale degli Aeroporti, come migliore aeroporto europeo nella categoria di traffico tra i 5 e i 15 milioni di passeggeri annui, vedendosi confermare l’assegnazione dell’ambìto premio Airport Service Quality Award. Lo chiamano così, con il nome viziato dal marketing che vuole l’accostamento con il capoluogo lombardo, ma “Il Caravaggio di Orio al Serio” non ne ha bisogno: la sua posizione strategica lo rende il più comodo per i milioni di abitanti lombardi che risiedono nella parte Est e Sudest della regione. A fare la classifica 2023 un punteggio attribuito sulla base dell’opinione espressa dai viaggiatori in poco meno di 500.000 ... Leggi su panorama (Di giovedì 9 marzo 2023) Per il secondo anno consecutivo l’di “Milano”, hub italiano di Ryanair, è stato riconosciuto da Aci, l’Associazione Mondiale degli Aeroporti, comenella categoria di traffico tra i 5 e i 15 milioni di passeggeri annui, vedendosi confermare l’assegnazione dell’ambìto premio Airport Service Quality Award. Lo chiamano così, con il nome viziato dal marketing che vuole l’accostamento con il capoluogo lombardo, ma “Il Caravaggio dial” non ne ha bisogno: la sua posizione strategica lo rende il più comodo per i milioni di abitanti lombardi che risiedono nella parte Est e Sudest della regione. A fare la classifica 2023 un punteggio attribuito sulla base dell’opinione espressa dai viaggiatori in poco meno di 500.000 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... euronewsit : Nella classifica dei migliori aeroporti, tante città spagnole, ma anche gli aeroporti di Roma-Fiumicino e Bergamo-O… - AmoBergamo : #Bergamo Aeroporto di Orio, al via la mobilitazione del personale di terra di Ags: sciopero in vista? - lagenziaviaggi : Inaugurati ieri all’aeroporto di #Bergamo Orio al Serio, alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Tras… - QuagliaAle : RT @aptlombardi: #Ryanair ama #Bergamo e inaugura a #BGY l'ampliamento dei nuovi Hangar (sono ben cinque) e l'incremento dei simulatori. Ec… - Dome689 : Orio è il miglior aeroporto europeo: il più agevole e il più gradevole in classifica -