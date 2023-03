“Bergamo e Brescia Sotterranee”, i due consorzi di bonifica per Capitale della Cultura (Di giovedì 9 marzo 2023) Bergamo e Brescia legate anche dall’acqua. Quella che scorre sotto le due città nominate Capitale della Cultura 2023 e che, in un’occasione così importante, vogliono far sentire la loro voce e venire idealmente allo scoperto. I consorzi di bonifica dei capoluoghi delle due province, quello dell’Oglio Mella e quello della Media Pianura Bergamasca, hanno quindi pensato ad un progetto per svelare questo patrimonio nascosto. Si chiama “Bergamo & Brescia Sotterranee” e permetterà ai visitatori e ai turisti interessati di conoscere luoghi inaccessibili ricchi di fascino e di storia. Nell’anno dedicato alla Cultura, i due enti hanno cercato un modo per rendere fruibili questi passaggi ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 9 marzo 2023)legate anche dall’acqua. Quella che scorre sotto le due città nominate2023 e che, in un’occasione così importante, vogliono far sentire la loro voce e venire idealmente allo scoperto. Ididei capoluoghi delle due province, quello dell’Oglio Mella e quelloMedia Pianura Bergamasca, hanno quindi pensato ad un progetto per svelare questo patrimonio nascosto. Si chiama “” e permetterà ai visitatori e ai turisti interessati di conoscere luoghi inaccessibili ricchi di fascino e di storia. Nell’anno dedicato alla, i due enti hanno cercato un modo per rendere fruibili questi passaggi ...

