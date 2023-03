Benjamin Netanyahu: "Le proteste in Israele? La democrazia dimostra di essere robusta" (Di giovedì 9 marzo 2023) Nel giorno della sua visita a Roma, il premier intervistato in esclusiva da Repubblica commenta le contestazioni interne contro la riforma della giustizia: "Il Paese uscirà rafforzato. E sulla tutela dei diritti ci sono molte incomprensioni". All'Italia dice: "È ora che riconosca Gerusalemme nostra capitale" Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 9 marzo 2023) Nel giorno della sua visita a Roma, il premier intervistato in esclusiva da Repubblica commenta le contestazioni interne contro la riforma della giustizia: "Il Paese uscirà rafforzato. E sulla tutela dei diritti ci sono molte incomprensioni". All'Italia dice: "È ora che riconosca Gerusalemme nostra capitale"

