Benevento-Como: probabili formazioni e dove vederla (Di giovedì 9 marzo 2023) Gara valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I sanniti devono necessariamente puntare al bottino pieno per tirarsi fuori dai bassifondi, mentre i lariani stanno decisamente meglio e vedono la salvezza. Benevento-Como si giocherà sabato 11 marzo 2023 alle ore 14 presso lo stadio Vigorito. Benevento-Como: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I sanniti sono reduci da tre partite senza vittorie, con due pareggi e una sconfitta che li ha fatti ripiombare nell’incubo retrocessione. I lariani hanno invece trovato una certa continuità di rendimento con due vittorie nelle ultime tre partite. La salvezza è a un passo. LE probabili formazioni Benevento(3-5-2): Paleari, Foulon, Leverbe, Tosca, Letizia, Acampora, Viviani, Karic, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 9 marzo 2023) Gara valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I sanniti devono necessariamente puntare al bottino pieno per tirarsi fuori dai bassifondi, mentre i lariani stanno decisamente meglio e vedono la salvezza.si giocherà sabato 11 marzo 2023 alle ore 14 presso lo stadio Vigorito.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I sanniti sono reduci da tre partite senza vittorie, con due pareggi e una sconfitta che li ha fatti ripiombare nell’incubo retrocessione. I lariani hanno invece trovato una certa continuità di rendimento con due vittorie nelle ultime tre partite. La salvezza è a un passo. LE(3-5-2): Paleari, Foulon, Leverbe, Tosca, Letizia, Acampora, Viviani, Karic, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottopagine : Benevento-Como, il Comune si occuperà del trasporto dei tifosi lombardi #Benevento - TUTTOB1 : Il Sannio Quotidiano: 'Benevento, nuovo stop per Pettinari: salta la sfida con il Como' - TV7Benevento : Calcio. Benevento-Como, il Comune si occuperà dello spostamento dei tifosi in arrivo dalla Lombardia -… - CioppaLeonardo : @sscnapoli Como Bergamo 57 km.(47 in linea d'aria) Se il Napoli sarebbe arbitrato da uno di Benevento in Italia si scatena l'inferno. -