“Beau ha paura” | il nuovo film di Ari Aster con Joaquin Phoenix

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 9 marzo 2023) ROMA – Dalle sue paure più profonde nasce la più grande delle avventure. “ha”, il, visionariodi Aricon il premio Oscar(‘Lei’, ‘Joker’), Nathan Lane, Amy Ryan, Parker Posey e Patti LuPone, arriverà in tutte le sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo mese di aprile. Non è stata ancora comunicata la data esatta di uscita. La pellicola è una produzione I Wonder Pictures. Visto il cast, sarà assolutamente da non perdere. Ricordiamo che intantoè impegnato, proprio in questi giorni, nelle riprese del sequel di “Joker”, il pluricelebrato lungometraggio che lo ha visto protagonista nel 2019. L'articolo L'Opinionista.