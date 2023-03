Bce, Bonomi (Confindustria): bene Visco, spingere tassi rischioso (Di giovedì 9 marzo 2023) Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi condivide i richiami alla prudenza sui rialzi dei tassi della Bce, ripetutamente lanciati dal governatore della banca d'Italia, Ingnazio Visco. "Condivido ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 marzo 2023) Il presidente di, Carlocondivide i richiami alla prudenza sui rialzi deidella Bce, ripetutamente lanciati dal governatore della banca d'Italia, Ingnazio. "Condivido ...

Bonomi: «Rimodulazione aliquote Non è questa la strada» Il presidente di Confindustria: «Per le assunzioni ci sono i contributi, il fisco di impresa deve servire come leva di competitività e quindi favorire investimenti e capitalizzazione, cioè crescita» ...