Bayern-Psg 2-0, i tedeschi volano ai quarti (Di giovedì 9 marzo 2023) MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Bayern Monaco completa l'opera iniziata al Parco dei Principi e all'Allianz Arena vince 2-0 sul Paris Saint Germain che saluta la Champions League qualificandosi ai quarti. Decidono le reti nella ripresa di Choupo-Moting e Gnabry. Ritmi subito alti ma zero occasioni nel quarto d'ora iniziale. Il primo tiro in porta è di Goretzka al 16? e Donnarumma lo blocca a terra senza problemi. Per il resto fino all'intervallo si vede un Psg che attacca ma non affonda e le due principali chance per i parigini sono frutto di episodi un pò casuali. Mendes scende sulla sinistra e serve Messi al centro, ma il 30 viene murato per tre volte dalla difesa bavarese. Poi Sommer pasticcia con il pallone tra i piedi e lo perde sulla pressione di Hakimi: la sfera arriva a Vitinha che conclude a porta spalancata trovando il prodigioso ...

