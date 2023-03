Bayern, Muller snobba Messi: 'Contro di lui le cose vanno sempre bene, altro che CR7!' (Di giovedì 9 marzo 2023) L'attaccante del Bayern Monaco Thomas Müller ha parlato dopo l'eliminazione del PSG: "Contro Messi, le cose vanno sempre bene... Leggi su calciomercato (Di giovedì 9 marzo 2023) L'attaccante delMonaco Thomas Müller ha parlato dopo l'eliminazione del PSG: ", le...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Bayern, #Muller snobba #Messi: 'Contro di lui le cose vanno sempre bene, non come con CR7...' - DailyMercato : ???? Bayern-PSG (2-0) : quand Müller trolle Messi avec Cristiano Ronaldo - CalcioNews24 : #Muller stuzzica #Messi - AndonidlSantos : RT @eldesmarque: ?? Muller se burla de Messi en zona mixta tras el Bayern-PSG: 'Nuestro problema era Cristiano, no Messi' - eldesmarque : ?? Muller se burla de Messi en zona mixta tras el Bayern-PSG: 'Nuestro problema era Cristiano, no Messi' -