Bayern Monaco-Psg, l’invasore che voleva raggiungere Messi è di Bolzano (Di giovedì 9 marzo 2023) Al termine di Bayern Monaco-Psg un invasore di campo aveva provato a raggiungere Lionel Messi, salvo poi scivolare sul campo di gioco e venir bloccato dagli steward, i quali, nella manovra, hanno anche colpito l’argentino alla gamba. Il giovane ragazzo sarebbe originario di Collepietra, un paesino in provincia di Bolzano: a riportarlo è stato il Tgr Rai Alto Adige. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 marzo 2023) Al termine di-Psg un invasore di campo aveva provato aLionel, salvo poi scivolare sul campo di gioco e venir bloccato dagli steward, i quali, nella manovra, hanno anche colpito l’argentino alla gamba. Il giovane ragazzo sarebbe originario di Collepietra, un paesino in provincia di: a riportarlo è stato il Tgr Rai Alto Adige. SportFace.

