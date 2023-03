Bayern Monaco-Psg 2-0 | Nagelsmann | “Giocando così possiamo raggiungere qualsiasi traguardo”

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 marzo 2023) Dopo il passaggio del turno in Champions League arrivata col suocontro il Psg, il tecnico Julianha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole: “Il Tottenham è una squadra che deve lavorare tanto e per diventare competitiva a livelli importanti deve fare ancora tanta strada. Lo scorso anno siamo usciti dai gironi di Conference League. Uno step quest’anno lo abbiamo fatto, vincendo il girone, e uscendo poi con la squadra campione d’Italia. Noi non vinciamo niente da tanti anni”. E ancora: “Lo scorso campionato siamo passati dal nono al quarto posto, vincendo 10 partite su 14, compiendo un miracolo. I giocatori stasera si sono impegnati, ma bisogna determinare di più in fase offensiva. Avevamo preparato la gara in modo diverso nella circolazione della palla. Avevamo defezioni importanti in questi 180 ...