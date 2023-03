Bayern Monaco-Psg 2-0, Donnarumma: “L’eliminazione è una delusione immensa” (Di giovedì 9 marzo 2023) Dopo l’ennesima eliminazione del Psg contro il Bayern Monaco negli ottavi di Champions League. Ecco le sue parole: “La Champions è così, sono i dettagli a fare la differenza. Nel primo tempo dovevamo fare di più, abbiamo avuto occasioni non sfruttate al massimo, poi dopo fai un errore e prendi gol. La delusione è immensa, siamo incazzati, adesso bisogna guardare avanti, abbiamo ancora il campionato”. E ancora: “Milan? Sono contento per i miei compagni, è un grandissimo segnale per il calcio italiano. Sono orgoglioso della mia scelta del Psg. Sono parte di questo club, mi sento dentro completamente, non ho avuto un minimo ripensamento. Per quanto riguarda la Champions purtroppo sbagli una palla e prendi gol, bisogna fare più attenzione, giocarla sui dettagli, purtroppo stasera è andata così. C’è solo da alzare la testa ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 marzo 2023) Dopo l’ennesima eliminazione del Psg contro ilnegli ottavi di Champions League. Ecco le sue parole: “La Champions è così, sono i dettagli a fare la differenza. Nel primo tempo dovevamo fare di più, abbiamo avuto occasioni non sfruttate al massimo, poi dopo fai un errore e prendi gol. La, siamo incazzati, adesso bisogna guardare avanti, abbiamo ancora il campionato”. E ancora: “Milan? Sono contento per i miei compagni, è un grandissimo segnale per il calcio italiano. Sono orgoglioso della mia scelta del Psg. Sono parte di questo club, mi sento dentro completamente, non ho avuto un minimo ripensamento. Per quanto riguarda la Champions purtroppo sbagli una palla e prendi gol, bisogna fare più attenzione, giocarla sui dettagli, purtroppo stasera è andata così. C’è solo da alzare la testa ...

